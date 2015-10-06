Боевики "ЛНР" имитируют отвод техники, маскируя ее и оставляя в лесополосах - ИС

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Он отметил, что севернее г.Луганска российско-террористические войска демонстративно изображают отвод техники.

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"На каждом участке в районе н.п. Счастье, Станица Луганская, Веселая Гора, Славяносербск и Желобок замечен отвод групп техники по 3-5 танков, в то время как по 10-15 танков остаются на этих же участках, техника замаскирована (чаще всего в лесополосах)", - говорится в его сообщении.

Вчера специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила о начале отвода боевиками "ЛНР" 30 танков от линии разграничения.