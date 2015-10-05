ОБСЕ: Боевики "ЛНР" начали отвод 30 танков от линии разграничения

Об этом говорится в отчете миссии за выходные.

В частности, 4 октября в подконтрольных районах боевикам "ЛНР" в Луганской области инструкторы миссии ОБСЕ наблюдали за процессом отвода танков в соответствии с дополнением к Комплексу мер по выполнению Минских соглашений.

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"Специальная мониторинговая миссия наблюдала за отводом 30 основных боевых танков (Т-64 и Т72) из трех районов, вдоль трех маршрутов в направлении двух хранилищ (мест для отвода), как это ранее сообщалось наблюдателям миссии", - говорится в сообщении.

В тот же день представители украинских Вооруженных сил дополнительно к ранее предоставленной информации обеспечили миссию ОБСЕ подробными данными о маршрутах отвода танков в хранилища (места для отвода) и данные о вооружении, которое должно быть отведенным в соответствии с дополнительными положениями к Комплексу мер по реализации Минских соглашений .

Как сообщал УНИАН, ранее в Луганской области начался отвод танков от линии разграничения.

По данным пресс-центра АТО, отвод орудий калибром менее 100 мм начнут с Луганской области. Будут перемещены в определенные районы танки Т-64 и Т-72, противотанковые пушки Д-48 и Д-44 калибра 85 мм и минометы 2Б-9 82-миллиметрового калибра. Процесс отвода продлится 41 день.