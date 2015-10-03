Сегодня на Донбассе начинается отвод оружия калибром до 100 мм

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Сегодня во второй половине дня начнется движение техники на определенные площадки. Мы ждем такой же работы и от боевиков, которые поспешили уже говорить, что какая-то танковая колонна (их) отправилась, но никто не знает, куда, на какие площадки, поскольку представителям ОБСЕ об этом не сообщалось и они не приглашались", - сказал Лысенко.

По его словам, "это - первый этап отвода вооружения, техники, в том числе танков на расстояние, составляющее 15 км".

Лысенко отметил, что утром уже прошли организационное работы, в частности, составлены списки техники, вооружений с внесением записей их технических номеров, определены маршруты движения, площадки хранения, о чем соответствующим образом проинформированы представителей ОБСЕ.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 2 октября после встречи лидеров стран «нормандского формата» в Париже заявил, что украинская сторона с 3 октября начнет отвод техники и вооружения калибра до 100 от линии разграничения на Донбассе.

«Мы начинаем отвод легкого вооружения. Обсуждена процедура, и отвод должен начаться через сутки», - сказал тогда Порошенко.

По словам президента, отвод легкого вооружения продлится 41 сутки. Определены этапность отвода, а также этапы промежуточной проверки, чтобы обеспечить полное выполнение этого пункта. «Речь идет не только об артиллерии калибра менее 100 миллиметров, но и о танках и минометах. Это то, от чего несут наибольшие потери, и это будет способствовать обеспечению стабилизации ситуации и четкому соблюдению режима прекращения огня», - подчеркнул Порошенко.