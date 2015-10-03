Порошенко: отвод легкого вооружения на Донбассе продлится 41 сутки

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, информируя об итогах встречи в «нормандском формате» 2 октября в Париже, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Мы начинаем отвод легкого вооружения. Обсуждена процедура, и отвод должен начаться через сутки», - сказал Порошенко. По словам президента, отвод легкого вооружения продлится 41 сутки. Определены этапность отвода, а также этапы промежуточной проверки, чтобы обеспечить полное выполнение этого пункта. «Речь идет не только об артиллерии калибра менее 100 миллиметров, но и о танках и минометах. Это то, от чего несут наибольшие потери, и это будет способствовать обеспечению стабилизации ситуации и четкому соблюдению режима прекращения огня», - подчеркнул Порошенко.

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Также, по его словам, «мы договорились кардинально изменить функцию ОБСЕ». ОБСЕ должна иметь беспрепятственный доступ ко всем оккупированным территориям, включая украинско-российскую границу. «Четко зафиксированы наши договоренности - никто не может препятствовать инспекторам ОБСЕ», - сообщил президент. Также принято решение об увеличении численности миссии ОБСЕ и расширении ее мандата.

Кроме того, достигнута договоренность, что под эгидой ОБСЕ начнется разминирование территорий при помощи Германии и Франции. «Огромное количество потерь у нас - не от обстрелов, а из-за подрыва на растяжках и выхода на минные поля. Мы стараемся ускорить процедуру разминирования, чтобы не допустить гибели мирных жителей», - отметил Порошенко.

Кроме того, была отмечена неприемлемость использования против ОБСЕ средств радиоэлектронной борьбы, которые поставляет Россия. «Это противоречит Минским договоренностям, и средства наблюдения ОБСЕ также имеют иметь беспрепятственный доступ», - сказал президент Украины, отметив, что все нарушения будут тщательно расследоваться.

Также, по словам главы государства, все участники переговоров твердо и четко подчеркнули недопустимость проведения фейковых выборов 18 октября и 1 ноября. «Достигнута общая позиция о том, что, согласно Минским договоренностям, выборы должны проходить исключительно по украинским законам, критерии избирательного процесса должны отвечать критериям ОБСЕ, международные наблюдатели, включая наблюдателей ОБСЕ, должны мониторить избирательный процесс», - сказал Порошенко.

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Глава государства выразил осторожную надежду на то, что «результаты договоренностей в «нормандском формате» будут доведены соответствующим сторонам для принятия соответствующих решений».

На уточняющий вопрос журналистов о том, означают эти договоренности конец войны, президент сказал: «Это означает, что есть перемирие. Война будет закончена, когда будет освобожден последний клочок земли. Пока у нас есть оккупированные территории, война не закончилась».

Говоря о санкциях, президент сообщил, что санкции против России будут действовать, пока не будут выполнены все пункты Минских договоренностей. При этом он отметил, что участники переговоров обсудили каждый пункт и «по каждому есть над чем работать».