В случае обострения ситуации в зоне АТО Украина готова нанести контрудар по агрессору - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью журналистам после посещения учебного центра "Старый" Национальной гвардии МВД Украины в Киевской области.

"Мы формируем позиции так, что во время любой угрозы и опасности у нас есть готовность мобильная, свои боевые порядки и нанести контрудар по агрессору", - сказал Турчинов.

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Он отметил, что согласно достигнутым договоренностям вдоль линии разграничения остаются бронетранспортеры, средства противотанковой борьбы, а что касается подведения артиллерийских систем, систем залпового огня, танков и другой техники, то в случае необходимости для этого сформированы мобильные группы, которые очень быстро будут реагировать на угрозу.

"То есть мы выполняем взятые обязательства, но в случае любой угрозы будет очень активная и жесткая контратака", - отметил Турчинов.