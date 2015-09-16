Турчинов отреагировал на заявления боевиков "ДНР" о начале "избирательного процесса"

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, так он прокомментировал сегодняшние заявления боевиков о начале «избирательного процесса» на оккупированных территориях.

Секретарь СНБО отметил, что запуск механизма проведения «фейковых» выборов на оккупированной территории является демонстративным выходом из мирного процесса, определенного Минскими соглашениями, Российской Федерации и подконтрольных ему марионеток.

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«Выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут состояться только после вывода оккупационных российских войск с этих территорий, восстановления нашего контроля над границей, освобождение захваченных государственных учреждений и предприятий и создание условий, которые соответствуют требованиям миссии БДИПЧ/ОБСЕ», - сказал Турчинов.

Секретарь СНБО напомнил, что в соответствии с Минскими соглашениями, выборы должны проходить «исключительно по украинскому законодательству и под контролем украинской власти».

«Провокации РФ под названием «очередные выборы на оккупированной территории» снова заводит ситуацию в тупик и ярко демонстрируют желание России сорвать мирный план освобождения и реинтеграции оккупированной части Донбасса», - подытожил Турчинов.