В ЕС назвали позитивным шагом договоренности об отводе в зоне АТО вооружений калибром менее 100 мм

Соответствующее заявление пресс-секретаря верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини обнародовано сегодня в Брюсселе в связи с соответствующими договоренностями, достигнутыми в рамках переговоров Трехсторонней группы по урегулированию ситуации на Донбассе, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Соглашение об отводе танков, артиллерии калибром менее 100 мм и минометов - до 120 мм в восточной Украине, которое было достигнуто вчера (29 сентября) в рамках Трехсторонней контактной рабочей группы по безопасности, является позитивным шагом вперед", - говорится в заявлении.

В ЕС отмечают, что такой отвод "будет способствовать укреплению режима прекращения огня, который в основном соблюдался с 1 сентября, и будет способствовать полной реализации Минских договоренностей с полным уважением к независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины".

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"Для этого важно, чтобы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ был предоставлен полный, безопасный и беспрепятственный доступ до всех районов и мест хранения оружия. Накануне Нормандском саммита, который пройдет в Париже 2 октября, сейчас решающее значение имеет прогресс в реализации других положений Минских соглашений, в частности, относительно местных выборов", - подчеркивают в ЕС.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября в Минске Трехстороняя контактная группа с участием специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, представителя Украины Леонида Кучмы и представителя РФ Азамата Кульмухаметова подписала соглашение об отводе вооружений калибром менее 100 мм.