Боевики лишь один раз хаотично обстреляли позиции сил АТО на Донбассе - штаб

Как сообщает пресс-центр АТО, в течение сегодняшних суток, с полуночи и до 18.00, в зоне АТО почти сохранялся режим тишины.

"Единственный обстрел наших позиций был зафиксирован на Мариупольском направлении. В 9.50 боевики из стрелкового оружия открыли огонь по нашему опорному пункту в Новотроицком. Обстрел был хаотичным и продолжался несколько минут", - отмечается в сообщении.

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Также в штабе отметили, что на временно оккупированных территориях Донбасса продолжается блокирование отечественного телерадиовещания.

"Так, по нашей оперативной информации, недавно в городе Металлист Луганской области прекращена трансляция эфирного телевидения Украины», - сказано в сообщении.

Кроме того, в штабе заявили, что "боевые действия на Донбассе не для всех приносят горе. Например, в Луганске лидер непризнанного объединения «ЛНР» Игорь Плотницкий на базе бывшего магазина «Аист» открыл свой «Универсам». В магазине со значительными наценками успешно реализуются товары российского и белорусского производства".