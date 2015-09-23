За сутки в зоне АТО не зафиксировали ни одного факта нарушения перемирия

За сутки в зоне проведения Антитеррористической операции не зафиксировано ни одного факта нарушения режима прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, сегодня с полуночи и до 18 часов в зоне АТО сохранялся режим тишины.

"Ни одного случая применения оружия не было и в районах вблизи линии разграничения. Дневное перемирие позволило продолжать работы в социальных и гуманитарных сферах на территориях, освобожденных от боевиков", - отметили в штабе.

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В частности, группы гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины совместно со специалистами восстановили мобильную и Интернет-связь в поселке Каменка, что недалеко от Авдеевки. А 22 сентября, благодаря офицерам гражданско-военного сотрудничества, завершены ремонтные работы и открыто движение по мосту между Красногоровкой и поселком Желанное. Этот мост взорвали боевики еще в прошлом году, поэтому местным жителям приходилось несколько километров объезжать по полевым дорогам, чтобы попасть в Красногоровку.

Продолжается помощь наиболее пострадавшим жителям Донбасса. В частности, недавно в Марьинку и Красногоровку украинские военные доставили почти 600 продуктовых наборов и три грузовика средств гигиены.