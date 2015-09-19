В АП заверили, что режим прекращения огня действует на всех направлениях

Об этом сегодня во время брифинга заявил спикер АП по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНИАН.

«Минувшие сутки в зоне проведения АТО прошли спокойно. Режим прекращения огня действует на всех направлениях. Единственный инцидент нарушения перемирия зафиксирован на Донецком направлении вечером вблизи Светлодарського водохранилища, где боевики обстреляли украинские позиции из гранатомета», - отметил спикер.

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В то же время, по его словам, на Луганском и Мариупольском направлениях вооруженных провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований не зафиксировано.

«За минувшие сутки погиб один украинский военный, еще один получил ранения. Военнослужащие подорвались на растяжке во время выполнения задач в районе села Болотенное, что на Луганщине», - сказал он.

По словам Лысенко, именно мины и растяжки, которые установили боевики, сейчас создают наибольшую опасность как для военных, так и для гражданского населения, которое живет в прифронтовой зоне.