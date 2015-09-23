В Авдеевке обнаружен склад с большим количеством минометных мин

Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в соцсети, вчера около 9.30 утра в Авдеевке при выполнении поставленных задач офицеры группы гражданско-военного сотрудничества заметили разрушенное здание, которое использовалось под склад с боеприпасами и было повреждено в результате артиллерийских обстрелов.

Читайте такжеСБУ обнаружила большой арсенал оружия и боеприпасов в зоне АТО (фото)

В ходе тщательного осмотра оказалось, что часть мин калибра 82 мм сдетонировала. На место происшествия были вызваны сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. По предварительной информации, на складе было более ста мин.

Опасный район окружили военнослужащие Вооруженных сил. Сейчас идет оценка рисков разминирования и возможности привлечения специальной инженерной техники.

По словам офицеров группы ГВС, с учетом большого количества боеприпасов существует опасность для местных жителей. Поэтому об этом случае были оперативно информированы органы местной власти и соответствующие службы. Среди жителей города продолжается разъяснительная работа.