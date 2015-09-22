В "ДНР" и "ЛНР" заметили панику из-за переброски боевиков из Донбасса в Сирию

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

«Приказ Генштаба ВС РФ на вывод в РФ из Донбасса некоторых подразделений регулярных российских войск и отдельных наиболее боеспособных формирований российских наемников для последующей переброски в Сирию стал причиной для паники в «ДНР» и «ЛНР». Руководство местных террористов считает, что Москва отказывается от планов дальнейшей эскалации конфликта на Донбассе и бросает местных террористов на произвол судьбы. Панику усиливают слухи об готовящемся усилении пограничными войсками ФСБ охраны госграницы РФ с Украиной на участках, граничащих с оккупированными районами, для предотвращения попадания на территорию России «нежелательных элементов» из числа собственных наемников и местных боевиков», - написал Тымчук.

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Он также сообщил, что во многих бандформированиях «наблюдается выезд российских «советников» из числа кадровых офицеров ВС РФ на территорию России».

Тымчук также отметил, что на данный момент нет информации о том, идет ли речь о ротации или Генштаб ВС РФ «действительно сокращает формат военной «помощи» местным боевикам».