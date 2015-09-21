Россия перебросит в Сирию 190 боевиков из Луганской области – ИС

Об этом он пишет на своей странице в Facebook.

"Командование батальона российских наемников "Дон" (место дислокации - Луганская обл.) получило распоряжение "откомандировать" из своего состава 190 человек на территорию РФ для дальнейшей переброски в Сирию. В составе данного батальона на Донбассе останется лишь управление и подразделение снайперов", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Россия разместила несколько танков на сирийском аэродроме недалеко от Латакии, где она постепенно создает систему обороны. По данным американской разведки, в аэропорту находятся 7 российских танков T-90. РФ также установила там артиллерийские комплексы, утверждают источники.

Представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил 14 сентября, что действия России позволяют предположить, что Москва намерена организовать к югу от Латакии передовую оперативную базу.