Центральные системы отопления на Донбассе могут остаться зимой без водоснабжения - ОБСЕ

Как проинформировали УНИАН в пресс-службе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, "нехватка воды в охваченных военным конфликтом районах Донецкой и Луганской областей может иметь долговременные последствия для производства продовольственных товаров, а также угрожает гражданскому населению холодной зимой, поскольку центральные системы отопления зависят от водоснабжения".

СММ ОБСЕ подготовила тематический отчет «Доступ к воде в охваченных конфликтом районах Донецкой и Луганской областей». В отчете отмечается, что ситуация усложняется тем фактом, что существующая система водоснабжения нуждалась в восстановлении еще до начала боевых действий весной 2014 года. Отчет основывается на данных, собранных наблюдателями СММ ОБСЕ за период с мая по август 2015 года, включая неподконтрольные правительству территории.

Боевые действия препятствовали проведению восстановительных работ. К тому же мощность водоносных станций уменьшилась в результате обстрелов электрических систем, питающих станции.

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«Доступ к воде является правом человека, признанным на международном уровне. Ограниченный доступ к чистой, безопасной воде приемлемого качества в достаточном количестве подвергает риску наиболее уязвимые группы населения, включая детей, людей с ограниченными возможностями и хроническими заболеваниями, а также людей преклонного возраста, проживающих в отдаленных районах, охваченных конфликтом», – сказал заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг.

Мониторинговая миссия ОБСЕ отмечает, что в течение нескольких месяцев выполняла важную роль, способствуя установлению локального прекращения огня, чтобы обеспечить доступ ремонтных бригад к местам повреждения систем водоснабжения и другой инфраструктуре жизнеобеспечения. К населенным пунктам, в которых благодаря этим работам возобновилось водоснабжение, относятся Трехизбенка, Горловка, Майорск, Раевка, Комсомольское, Красноармейск и Мариуполь. Однако результат от восстановительных работ не будет длительным, если боевые действия не прекратятся и продолжат наносить ущерб системе водоснабжения.

Наблюдатели СММ также установили, что присутствие ВСУ и вооруженных группировок, а также наличие противопехотных мин или неразорвавшихся снарядов, а также плохое состояние дорог затруднило доступ местного населения к колодезной воде, а также препятствовало доставке воды в цистернах. Во многих случаях рабочие не могли выполнить ремонтные работы на системах водоснабжения из-за продолжающегося огонь, или не могли доставить необходимые запчасти для проведения ремонтных работ из-за ограничения снабжения товаров через линию разграничения.

СММ ОБСЕ сообщает, что распоряжение, ограничивающие свободу передвижения, поставок продовольственных товаров и воды через линию разграничения, влияет на поставку воды, которая поступает из населенных пунктов, подконтрольных правительству, в населенные пункты, неподконтрольные правительству.

"СММ призывает украинскую власть, а также тех, кто фактически контролирует Луганск и Донецк, немедленно прекратить атаки на гражданское население, включая объекты гражданской инфраструктуры, необходимые для поддержания системы водоснабжения, и соблюдать Минские договоренности, включая немедленное и полное прекращение огня, а также отвод всего тяжелого вооружения", - отметили в пресс-службе.