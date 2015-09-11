Впервые за долгое время сутки в зоне АТО прошли без обстрелов - штаб
Впервые за много предыдущих месяцев минувшие сутки, 10 сентября, в зоне АТО прошли полностью спокойно.
Об этом сообщил пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
Противник ни разу не нарушал перемирие и соответственно не применял оружие.
"Не принес неприятных сюрпризов и сегодняшний день. С полуночи и до 6 утра 11 сентября вдоль всей линии разграничения сохранялась тишина", - говорится в сообщении.
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В штабе подчеркивают, что полное прекращение огня предоставляет большие возможности украинцам для восстановления разрушенной инфраструктуры, налаживания нормального транспортного и логистического сообщения, более активно будут проводиться работы по разминированию местности.
"Мирные жители Донбасса, военнослужащие сил АТО надеются, что Минские договоренности и в дальнейшем будут выполняться боевиками. А решение спорных вопросов и разногласий перейдет в фазу переговоров", - отмечает пресс-центр.