Впервые за долгое время сутки в зоне АТО прошли без обстрелов - штаб

Об этом сообщил пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Противник ни разу не нарушал перемирие и соответственно не применял оружие.

"Не принес неприятных сюрпризов и сегодняшний день. С полуночи и до 6 утра 11 сентября вдоль всей линии разграничения сохранялась тишина", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Троицком на растяжке террористов подорвались шестеро военных, один боец погиб

В штабе подчеркивают, что полное прекращение огня предоставляет большие возможности украинцам для восстановления разрушенной инфраструктуры, налаживания нормального транспортного и логистического сообщения, более активно будут проводиться работы по разминированию местности.

"Мирные жители Донбасса, военнослужащие сил АТО надеются, что Минские договоренности и в дальнейшем будут выполняться боевиками. А решение спорных вопросов и разногласий перейдет в фазу переговоров", - отмечает пресс-центр.