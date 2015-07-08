В Широкино идет инженерная разведка, после чего начнется его разминирование
В Широкино проводится инженерная разведка, после которой начнется разминирование этого населенного пункта.
Об этом сообщил представитель администрации президента (АП) по вопросам АТО Александр Мотузяник. На Мариупольском направлении зафиксировано неоднократное применение тяжелого вооружения со стороны незаконных вооруженных формирований. "В частности, произошел мощный минометный и артиллерийский обстрел наших позиций в районе Гранитного и Новогригорьевка", - сообщил он.
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Также, сообщил представитель АП по вопросам АТО, в темное время суток противник совершил ряд вооруженных провокаций от Павлополем с использованием крупнокалиберных минометов и танков.
"В районе Широкино фронт остается стабильным. Сейчас идет инженерная разведка разрушенного села, после завершения которой начнется его разминирование", - заявил Александр Мотузяник.
Также он отметил, что вчера в пределах Донецкой и Луганской областей зафиксировано два полета беспилотников боевиков.