В Троицком на растяжке террористов подорвались шестеро военных, один боец погиб
На блокпосту за селом Троицкое Попаснянского района Луганской области на растяжке, установленной террористами, подорвались военнослужащие 54-й механизированной бригады. Один боец погиб и пятеро получили ранения.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации.
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"В последнее время на Луганщине наблюдается неутешительная тенденция подрыва военных и мирных жителей на взрывных устройствах. В ближайшее время я планирую с участием военных, спасателей, правоохранительных органов, международных организаций, которые занимаются разминированием, созвать совещание по координации работы всех этих органов ради большей эффективности в вопросе разминирования Луганской области", – заявил председатель областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.
Напомним, за минувшие сутки в зоне проведения Антитеррористической операции был ранен один военнослужащий.