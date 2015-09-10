В Троицком на растяжке террористов подорвались шестеро военных, один боец погиб

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации.

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"В последнее время на Луганщине наблюдается неутешительная тенденция подрыва военных и мирных жителей на взрывных устройствах. В ближайшее время я планирую с участием военных, спасателей, правоохранительных органов, международных организаций, которые занимаются разминированием, созвать совещание по координации работы всех этих органов ради большей эффективности в вопросе разминирования Луганской области", – заявил председатель областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

Напомним, за минувшие сутки в зоне проведения Антитеррористической операции был ранен один военнослужащий.