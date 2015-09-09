Боевики в течение дня дважды из гранатомета и стрелкового оружия обстреляли позиции сил АТО – штаб

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Сегодняшний день в зоне АТО снова был спокоен. С полуночи и до 18 часов боевики дважды применяли оружие. Однако обстрелы наших позиций имели хаотичный и более провокационный характер», - говорится в сообщении.

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Так, на Луганщине в 8.10 преступники обстреляли опорный пункт сил АТО неподалеку Счастья из гранатомета и стрелкового оружия. А около 15 часов, по позициям в поселке Новомарьевка, что недалеко от Донецка, боевики били из гранатомета.

«Несмотря на некоторое затишье на линии разграничения, украинские подразделения находятся на позициях и в любой момент готовы противостоять нападению противника», - отмечают в штабе АТО.