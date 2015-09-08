Война на Донбассе унесла жизни почти 8 тысяч человек - ООН

Об этом говорится в докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, представленном сегодня верховным комиссаром ООН по правам человека Зейд Раадом аль-Хусейном.

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"С начала конфликта на востоке Украины в середине апреля 2014 года, в общем минимум 7,962 человека (в том числе среди Вооруженных сил, гражданских лиц и членов вооруженных формирований) были убиты, и минимум 17,811 получили ранения", - говорится в докладе.

Комиссар подчеркнул, что "обстрелы жилых районов по обе стороны линии соприкосновения привели к тревожному росту числа жертв на протяжении последних трех месяцев". Он отметил, что необходимо предпринять больше усилий, чтобы защитить гражданские лица и полностью прекратить гибель людей в соответствии с соглашением о прекращении огня, принятой в феврале 2015 года в Минске.