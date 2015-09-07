Под Волновахой боец АТО застрелил двоих сослуживцев и скрылся с оружием - журналист

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Александр Рудоманов.

"Вчера под Волновахой в результате личного конфликта мобилизованный 72-й бригады застрелил двух других военнослужащих 72-й бригады и скрылся с оружием", - говорится в сообщении.

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Журналист отметил, что сейчас ведутся поиски данного военнослужащего.