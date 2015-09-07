Под Волновахой боец АТО застрелил двоих сослуживцев и скрылся с оружием - журналист
В воскресенье, 6 сентября, под Волновахой Донецкой области в зоне проведения АТО украинский военнослужащий застрелил двух других бойцов и скрылся.
Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Александр Рудоманов.
"Вчера под Волновахой в результате личного конфликта мобилизованный 72-й бригады застрелил двух других военнослужащих 72-й бригады и скрылся с оружием", - говорится в сообщении.
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Журналист отметил, что сейчас ведутся поиски данного военнослужащего.
Вчора, під Волновахою, внаслідок особистого конфлікту мобілізований 72 бригади застрелив двох інших військослужбовців 72 бригади та втік зі зброєю.Ведуться пошуки даного військослужбовця.Posted by Олександр Рудоманов on 6 сентября 2015 г.
Ранее УНИАН сообщал, что в Луганской области из-за неосторожного обращения с оружием боец Национальной гвардии Украины застрелил своего коллегу.