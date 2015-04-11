На Луганщине боец Нацгвардии застрелил своего коллегу

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

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"Вчерашний день не обошелся без жертв среди украинских силовиков. На блокпосту возле села. Врубовка (Попаснянский район) боец Нацгвардии случайно застрелил из автомата своего коллегу, который от полученных ран погиб на месте. Детали инцидента изучают правоохранительные органы, предварительная причина трагедии - неосторожное обращение с оружием", - отметил Москаль.