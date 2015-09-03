В сети обнародовали фото расстрелянной машины бойцов АТО, боровшихся с контрабандой

Как сообщал УНИАН, при выполнении боевого задания погиб старший лейтенант налоговой милиции Дмитрий Жарук, сотрудник Главного управления ГФС в Херсонской области и волонтер Андрей Галущенко.

"На пути автомобиля правоохранителей была заложена мина, на которой подорвался транспортное средство. После этого боевики забросали машину гранатами и открыли огонь из стрелкового оружия. Часть мобильной группы заняла оборону и приняла бой. Вскоре на подкрепление силовикам прибыли бойцы 92 ОМБР ВСУ, под прикрытием которой мобильной группе удалось отойти", - сообщал заместитель председателя ГФСУ Сергей Билан.

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В соцсетях сообщалось, что один из погибших ранее сообщал, что получал угрозы из-за работы их группы на данном участке в зоне АТО.