В зоне АТО при обстреле мобильной группы по борьбе с контрабандой погибли волонтер и госслужащий

Об этом на странице в соцсети сообщил волонтер Родион Шовкошитный. "У нас потери. Сводная группа, которая в районе Счастья работала. Которую ранее с СВД бронебойными обстреляли. Чьих рук дело, догадываемся", - написал волонтер.

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"В 800 метрах от "нуля" была засада, наверное, хотели взять в плен. Сначала бросили две гранаты, потом стреляли из стрелкового оружия. Наши держали оборону, пока не прибыло подкрепление", - добавил Родион Шовкошитный.

По его информации, погиб волонтер и сотрудник Госфискальной службы. Один сотрудник СБУ и трое бойцов из числа десантников получили ранения. В настоящее время подробности произошедшего уточняются, добавил волонтер.

У нас потери.Сводная группа, которая в районе Счастья работала. Которую ранее с СВД бронебойными обстреляли."Знову об... Posted by Rodion Shovkoshytnyi on Tuesday, 1 September 2015

Также информацию об обстреле подтвердил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.