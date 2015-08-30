СЦКК предоставила СММ ОБСЕ очередные факты последствий обстрелов боевиками населенных пунктов

Пресс-офицер украинской стороны СЦКК Руслан Семенюк отметил, что 26 и 27 августа террористы применили 82 и 120 мм минометы по жилым кварталам Станицы Луганской, сообщает официальный сайт Минобороны. В результате обстрелов разрушены жилые дома по улицам Ленина, Ломоносова, Лебединского, 5-я линия, 3-я линия, 4-я линия, Гоголя, Лермонтова и по улице 1-го мая.

Хотя пострадавших нет, много людей остались без жилья. Кто-то переехал к родственникам, а кое-кто остался жить в руинах. Например, 75-летнюю женщину из разрушенного дома по улице Ломоносова забрали к себе неравнодушные соседи.

В целом, по данным офицеров-наблюдателей СЦКК в настоящее время в Станице Луганский из 14,5 тысяч жителей осталось около 600, преимущественно преклонного возраста.

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Как сообщал УНИАН ранее, в Луганской области за минувшие сутки, 25 августа, боевики обстреляли Станицу Луганскую, перебив газопровод, линии электропередач и жилой дом.