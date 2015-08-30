СЦКК предоставила СММ ОБСЕ очередные факты последствий обстрелов боевиками населенных пунктов
Украинская сторона СЦКК продолжает оказывать СММ ОБСЕ задокументированные факты последствий обстрелов мирных населенных пунктов незаконными вооруженными формированиями отдельных районов Луганской области.
Пресс-офицер украинской стороны СЦКК Руслан Семенюк отметил, что 26 и 27 августа террористы применили 82 и 120 мм минометы по жилым кварталам Станицы Луганской, сообщает официальный сайт Минобороны. В результате обстрелов разрушены жилые дома по улицам Ленина, Ломоносова, Лебединского, 5-я линия, 3-я линия, 4-я линия, Гоголя, Лермонтова и по улице 1-го мая.
Хотя пострадавших нет, много людей остались без жилья. Кто-то переехал к родственникам, а кое-кто остался жить в руинах. Например, 75-летнюю женщину из разрушенного дома по улице Ломоносова забрали к себе неравнодушные соседи.
В целом, по данным офицеров-наблюдателей СЦКК в настоящее время в Станице Луганский из 14,5 тысяч жителей осталось около 600, преимущественно преклонного возраста.
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Как сообщал УНИАН ранее, в Луганской области за минувшие сутки, 25 августа, боевики обстреляли Станицу Луганскую, перебив газопровод, линии электропередач и жилой дом.