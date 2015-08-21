В штабе констатируют обострение ситуации на Донбассе, военные отбили атаку на Артемовском направлении

В штабе Антитеррористической операции констатируют обострение ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

«Сегодня, с полуночи и до 18 часов, ситуация в зоне АТО несколько обострилась», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что «противник несколько раз, на протяжении всего дня, из стрелкового оружия, минометов и гранатометов обстреливал Опытное, Марьинку, Авдеевку, Красногоровку, Пески, что вблизи Донецка». Так, по одному из опорных пунктов сил АТО в Марьинке боевики с 5.20 и до 8 утра вели огонь из танка, миномета, гранатомета и стрелкового вооружения.

Активизация незаконных вооруженных формирований фиксировалась и вблизи Мариуполя. Около полуночи оккупанты дважды из 152-миллиметровой артиллерии били по Прохоровке. «А почти в 4 часа вражеская артиллерия работала по нашим позициям в Старогнатовке, Лебединском и Богдановке. Также утром под огнем 122-миллиметровой артиллерии оказался поселок Виноградное. Опять же по наших подразделениях в Старогнатовке преступники били около 8 часов из артиллерии калибра 152 миллиметра, а почти в 9 и 10 днем из 122-миллиметровой артиллерии», - сообщает пресс-центр.

В общем, с полуночи и до 18 часов незаконные вооруженные формирования 58 раз нарушили режим прекращения огня.

Также силы АТО отбили нападение боевиков на Артемовском направлении.

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Отмечается, что на Артемовском направлении в 11.35 диверсионно-разведывательная группа противника пыталась обойти наш опорный пункт. «В результате боевого столкновения враг отступил», - сообщили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 августа, с полуночи и до 18 часов незаконные вооруженные формирования 58 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.