Сегодня ОБСЕ проведет спецзаседание из-за обострения ситуации на Донбассе

08:24, 19 августа 2015
Война
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В среду, 19 августа, состоится специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ по ситуации на Донбассе.

Фото УНИАН

Инициатором созыва заседания стала Сербия, которая сейчас председательствует в организации, передает "Радио Свобода".

С докладом о ситуации на Донбассе выступит глава Специальной мониторинговой миссии Эртугрул Апакан, он также проинформирует представителей 57 стран об усилиях миссии по наблюдению и созданию условий для урегулирования конфликта.

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Решение провести заседания было принято из-за того, что в окрестностях Мариуполя вечером 16 августа возобновились бои.

Ранее УНИАН сообщал, что специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отмечает, что обстрел поселка Сартана, расположенного вблизи Мариуполя в Донецкой области, состоялся с применением запрещенной Минскими договоренностями артиллерии, которую должны были отвести на определенные расстояния от линии разграничения.

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