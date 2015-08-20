Полк "Днепр-1" вывели с боевых позиций в Песках

Об этом сообщила пресс-служба полка в Facebook.

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"Сегодня мы торжественно передаем свои позиции на передовой Вооруженным Силам Украины. Для нас Пески - символ. Символ, который навсегда останется примером героизма и патриотизма. Мы оставляем позиции, ведь вынуждены выполнять приказ Штаба АТЦ. Перед нами стоят новые задачи - зачистки, борьба с диверсионными группами и контрабандой, контроль за правопорядком в зоне АТО и все другие функции, возложенные на нас как на спецназовцев. Мы продолжаем нашу борьбу", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 июля батальон "Донбасс" оставил н.п. Широкине для проведения плановой ротации. На смену бойцам батальона пришли военнослужащие морской пехоты ВМС ВСУ.