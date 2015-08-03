Бойцы батальона "Донбасс" призвали Порошенко вернуть их назад в Широкино

Об этом говорится в сообщении батальона "Донбасс" на странице в Facebook.

"Настаиваем на отдании приказа о возвращение подразделений "Донбасса" после ротации (то есть 03-04.08.2015) на позиции в н.п. Широкино. Абсолютно уверены, что с учетом опыта Иловайска, ДАП, Дебальцево, принятие решения об отводе батальона, имеющего полтора года боевого опыта ( и из них полгода в н.п. Широкино) за пределы Донецкой области в условиях обострения ситуации - ошибочно", - считают в "Донбассе".

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Кроме того, в батальоне подчеркнули, что за время, прошедшее с начала ротации, во-первых, увеличилось количество обстрелов со стороны противника, во-вторых, на временно оставленных позициях противника в Широкино разведгруппой батальона Донбасс обнаружены склады с вооружением и боеприпасами, в-третьих, российско-террористические вооруженные формирования заняли территории так называемой буферной, "серой" зоны по линии Водяное – Коминтерново.

Обращение военнослужащих добровольческого батальона специального назначения НГУ "Донбасс" к Верховному Главнокомандующе... Posted by Батальон спеціального призначення НГУ "Донбас" on 2 августа 2015 г.

Как сообщал УНИАН, 28 июля батальон "Донбасс" покинул н.п. Широкино для проведения плановой ротации. На смену бойцам батальона пришли военнослужащие морской пехоты ВМС ВСУ.