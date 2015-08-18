Число жертв обстрела боевиками Сартаны выросло до трех человек
10:28, 18 августа 2015Война
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Сегодня утром в городской больнице №4 скончалась женщина, получившая ранения во время обстрела поселка Сартана 16 августа.
Сартану обстреляли в ночь на 17 августа / Фото УНИАН
Об этом cообщает местный сайт 0629 со ссылкой на собственные источники.
Женщина была ранена, когда вместе с дочкой бежала по ул. Громова к своей матери. Как сообщил сартанский поселковый голова Степан Махсма, врачи больше суток боролись за жизнь мариупольчанки, но сегодня утром сердце женщины остановилось.
Кроме того, в больнице находится 10-летняя дочь погибшей, которой после обстрела ампутировали стопу.
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Таким образом, число жертв в ходе обстрела поселка выросло до 3 человек. С ранениями, по последним данным, к медикам обратились 7 человек.
Как сообщал УНИАН, 16 августа вечером боевики начали мощный обстрел из тяжелой артиллерии поселка Лебединское (быв. Новоазовский район) и поселка Сартана (Ильичевский район Мариуполя).
Около 50 домов повреждены, два дома полностью разрушены.
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