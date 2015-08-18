Обстрел Сартаны произведен из запрещенной Минскими договоренностями артиллерии - ОБСЕ

Об этом говорится в отчете миссии за 17 августа, опубликованном сегодня.

В частности, инструкторы ОБСЕ отмечают, что посетив подконтрольный правительству Украины поселок Сартана (15 км к северо-востоку от Мариуполя), миссия осмотрела и осуществила анализ 11 воронок, придя к выводу, что огонь велся в основном из стороны востока (со стороны боевиков - УНИАН) из применением 122-мм или 152-мм артиллерийских снарядов.

По свидетельствам жителей поселка, в результате обстрела двое гражданских лиц были убиты и шестеро - получили ранения.

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Представители миссии впоследствии проверили информацию о пострадавших гражданах, посетив две больницы в Мариуполе, где им сообщили, что среди пострадавших одна девушка потеряла ногу.

Городской голова Мариуполя Юрий Хотлубей сообщил миссии, что обстрел произошел поздно предыдущей ночью, приведя к повреждению 54 домов, 5 из которых были полностью разрушены.

Миссия на месте инцидента осмотрела 25 частично и серьезно поврежденных домов.

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Как сообщал УНИАН ранее, по словам замкомандующего штабом сектора М, обстрел мариупольского поселка Сартана был произведен со стороны контролируемых российскими военными и боевиками поселков Саханка — Коминтерново.