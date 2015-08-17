Сартану обстреляли из подконтрольных боевикам поселков - штаб
10:18, 17 августа 2015Война
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Обстрел мариупольского поселка Сартана был произведен со стороны контролируемых российскими военными и боевиками поселков Саханка — Коминтерново.
Сартану обстреляли в ночь на 17 августа / 0629.com.ua
Об этом сегодня в Сартане сообщил замкомандующего штабом сектора М Водолазский, передает местный сайт 0629.
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По его информации, обстрел велся из самоходных артиллерийских установок 152 мм и минометов 120 мм. В поселке остались разбросанными разорвавшиеся снаряды.
По информации городского головы Юрия Хотлубея, в настоящее время весь поселок обследован. Неразорвавшихся боеприпасов не обнаружено.
Ранее сегодня сообщалось, что в результате обстрелов боевиками пригорода Мариуполя погибли двое мирных жителей, 6 получили ранения, в том числе ребенок и его мать находятся в тяжелом состоянии.
Штаб помощи пострадавшим срочно разворачивают в Сартане
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