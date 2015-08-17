Сартану обстреляли из подконтрольных боевикам поселков - штаб

Об этом сегодня в Сартане сообщил замкомандующего штабом сектора М Водолазский, передает местный сайт 0629.

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По его информации, обстрел велся из самоходных артиллерийских установок 152 мм и минометов 120 мм. В поселке остались разбросанными разорвавшиеся снаряды.

По информации городского головы Юрия Хотлубея, в настоящее время весь поселок обследован. Неразорвавшихся боеприпасов не обнаружено.

Ранее сегодня сообщалось, что в результате обстрелов боевиками пригорода Мариуполя погибли двое мирных жителей, 6 получили ранения, в том числе ребенок и его мать находятся в тяжелом состоянии.