ООН назвала обновленные данные о жертвах войны на Донбассе: погибли почти 7 тысяч человек

Об этом говорится в ежемесячном отчете Организации Объединенных Наций (ООН) по координации гуманитарной деятельности, передает Еспресо.TV.

Читайте такжеВ ЕС осудили ухудшение ситуации на востоке Украины

"В течение отчетного периода, в ходе столкновений и перестрелок между украинскими вооруженными силами и вооруженными группами, которые продолжаются в зоне конфликта на востоке Украины, количество жертв среди военных и гражданских растет. В общей сложности, начиная с середины апреля 2014 г. по 27 июля 2015 г., по крайней мере, 6 832 человек (как военных, так и гражданских лиц) были убиты и 17 087 получили ранения в зоне конфликта на востоке Украины", - говорится в сообщении.