ООН назвала обновленные данные о жертвах войны на Донбассе: погибли почти 7 тысяч человек
14:55, 17 августа 2015Война
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В зоне конфликта на востоке Украины, начиная с середины апреля 2014 г. по 27 июля 2015 г., были убиты по крайней мере 6 832 человека (как военных, так и гражданских лиц) и 17 087 получили ранения
REUTERS
Об этом говорится в ежемесячном отчете Организации Объединенных Наций (ООН) по координации гуманитарной деятельности, передает Еспресо.TV.
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"В течение отчетного периода, в ходе столкновений и перестрелок между украинскими вооруженными силами и вооруженными группами, которые продолжаются в зоне конфликта на востоке Украины, количество жертв среди военных и гражданских растет. В общей сложности, начиная с середины апреля 2014 г. по 27 июля 2015 г., по крайней мере, 6 832 человек (как военных, так и гражданских лиц) были убиты и 17 087 получили ранения в зоне конфликта на востоке Украины", - говорится в сообщении.
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