В ООН рассказали, какую помощь будут оказывать жителям Донбасса

Об этом заявил координатор по гуманитарным вопросам ООН в Украине Нил Уокер в ходе встречи с Павлом Жебривским, сообщили в пресс-службе Донецкой ОГА.

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«Мы преследуем две основные цели. Первая – это обеспечивать гуманитарные потребности всех граждан. А вторая – возвращать людям рабочие места. Генеральный секретарь ООН попросил меня приехать на Донбасс, чтобы работать по этим двум направлениям», - отметил представитель ООН.

Также он сообщил о подготовке проекта программы по восстановлению Донбасса. По словам координатора системы ООН, проект будет включать помощь по восстановлению разрушенной инфраструктуры, развитию социальных служб и созданию рабочих мест.

Как ранее сообщал УНИАН, гуманитарная миссия Организации Объединенных Наций представила план помощи 3,2 млн человек, которые пострадали в результате военных действий на востоке Украины, объемом 316 млн долл.