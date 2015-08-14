Боевики не дают коридор для вывоза тел погибших в зоне АТО - волонтер

Об этом председатель правления ВОО «Союз «Народная память» Ярослав Жилкин написал на своей странице в Facebook.

"Ну что-то намечается, судя по всему ... нам коридор не дают", - говорится в сообщении.

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Отдельно Жилкин отметил, что это является редкостью для волонтеров.

"Такое просто редко для нас. Даже когда аэропорт и Дебальцево, мы проскакивали", - подчеркнул волонтер.

Ну что то намечается, судя по всему... нам коридор не дают (( Posted by Yaroslav Zhilkin on Thursday, August 13, 2015

Как сообщал УНИАН, гуманитарная миссия «Черный тюльпан» («Эвакуация 200») стартовала в сентябре 2014 года. В работе миссии принимали участие около 120 добровольцев из разных регионов Украины.

По состоянию на конец февраля 2015 года волонтеры миссии вывезли из зоны АТО 390 тел погибших украинских военных.

Гуманитарная миссия «Эвакуация-200» («Черный тюльпан») - это волонтерский проект Минобороны (проект гражданско-военного сотрудничества), Национального военно-исторического музея Украины и ВОО «Союз «Народная память»».