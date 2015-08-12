Пожилая женщина получила осколочные ранения во время обстрела боевиками Красногоровки
Во время обстрела терористами Красногоровки осколочные ранения получила пожилая женщина.
Об этом начальник милиции Донецкой области Вячеслав Аброськин написал на своей странице в Facebook.
По его словам, «с 22.30 до сегодняшней ночи, 2.00, террористы нанесли артиллерийский удар по селу Красногоровка Ясиноватского района и городу Авдеевка. Имеются многочисленные разрушения, повреждены линии электропередач и газоснабжение».
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«В Красногоровке снаряды попали в здания сельского совета, клуба, школы, частные домовладения. Получила осколочные ранения пожилая женщина, 1926 года рождения», - сообщил Аброськин.
На месте пработает следственно-оперативная группа Авдеевского горотдела милиции.
«Обстрел боевики вели со стороны Яковлевки», - добавил начальник милиции Донецкой области.