Пожилая женщина получила осколочные ранения во время обстрела боевиками Красногоровки

Об этом начальник милиции Донецкой области Вячеслав Аброськин написал на своей странице в Facebook.

По его словам, «с 22.30 до сегодняшней ночи, 2.00, террористы нанесли артиллерийский удар по селу Красногоровка Ясиноватского района и городу Авдеевка. Имеются многочисленные разрушения, повреждены линии электропередач и газоснабжение».

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«В Красногоровке снаряды попали в здания сельского совета, клуба, школы, частные домовладения. Получила осколочные ранения пожилая женщина, 1926 года рождения», - сообщил Аброськин.

На месте пработает следственно-оперативная группа Авдеевского горотдела милиции.

«Обстрел боевики вели со стороны Яковлевки», - добавил начальник милиции Донецкой области.