Турчинов: Россия готовит масштабные кровавые провокации на Востоке Украины

Об этом заявил Секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает пресс-служба ведомтсва.

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"На оккупированной территории российские спецслужбы осуществляют подбор объектов массового скопления людей: детские сады, учебные заведения, жилые дома, объекты инфраструктуры, отрабатывают сценарии организации терактов", - сказал Турчинов, добавив, что российское руководство ставит задачи во время терактов довести количество жертв среди мирного населения на оккупированных территориях "до численности, сопоставимой с количеством погибших в результате трагедии рейса МН17".

Секретарь СНБО также подчеркнул, что преступные провокации планируются Москвой, чтобы обвинить руководство Украины в преступлениях против человечности "и инициировать на международном уровне вопрос о привлечении украинской власти к ответственности".

"Это кровавое преступление планируют организовать под видом ударов украинских вооруженных сил в ответ на многочисленные провокации", - пояснил он.

Турчинов отметил, что по замыслу российских спецслужб, "кровавые теракты должны отвлечь внимание мировой общественности от ответственности России за сбитый "Боинг", легитимизировать и оправдать активизацию российской агрессии, а также лишить Украину поддержки в мире и привести к ее международной изоляции".