СБУ предотвратила ряд терактов на Донетчине

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, в городе Доброполье Донецкой области в квартире одного боевика из незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР» сотрудники СБУ обнаружили тайник с пятью килограммами взрывчатки - пластида.

В тайнике также обнаружено 10 электродетонаторов и 7 мобильных терминалов для изготовления самодельных взрывных устройств.

Читайте такжеСБУ задержала участника группировки "Сомали" по прозвищу "Кащей"

Кроме того, во время обыска в квартире правоохранители изъяли РПГ 26, автомат Калашникова с патронами к нему и иное оружие. У боевика хранилось несколько комплектов военной формы с символикой «ДНР», радиостанции, комплекты автомобильных номерных знаков, в том числе и со специальными милицейскими номерами.

Продолжаются оперативно-следственные действия.

Ранее УНИАН сообщал, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Харькове диверсанта так называемых "харьковских партизан", который получил задание осуществить в ближайшие дня два теракта в городе.