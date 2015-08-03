Климкин: идея создания трибунала по МН17 под СБ ООН очень важна, поскольку его решения будут иметь обязывающий характер

Об этом сказал в эфире "Свободы слова" на ICTV министр иностранных дел Павел Климкин, передает Украинская правда.

Он заверил, что механизм создания международного трибунала "обязательно найдется".

"Идея трибунала – это идея создания независимого и подотчетного Совбезу ООН органа. Если Россия не хочет его создавать, то этим она признает, что виновна. Но это политическое признание. Идея создания трибунала под Советом безопасности очень важна, потому что это обеспечит то, что его решения будут иметь обязывающий характер", - пояснил Климкин.

Читайте такжеУкраина и Нидерланды разработают альтернативу международному трибуналу по МН17

Министр рассказал, что сейчас рассматривается идея вынесения этого вопроса на Генассамблею ООН, но это будет лишь "политическое признание", а Украина и ее партнеры хотят, чтобы решение трибуналы были обязательны для исполнения.

Ранее УНИАН сообщал, что Россия на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций применила вето на резолюцию по созданию международного трибунала по расследованию по факту сбития самолета Малазийских авиалиний "Боинг-777" рейса MH17 над территорией Украины 17 июля 2014 года и гибели 298 человек.

Читайте такжеЧуркин обещает опять заблокировать предложение о создании трибунала по MH17 в случае повторного голосования

Ранее Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина обратились в Совбез ООН с просьбой создать международный трибунал для привлечения к ответственности виновных в катастрофе рейса МН17.

Однако представители России неоднократно заявляли, что будут ветировать решение.

Как сообщал УНИАН, 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук".