Генштаб связывает обострение ситуации в зоне АТО с присутствием в Донецке генерала РФ Ленцова

Об этом заявил представитель Генерального штаба Украины Владислав Селезнев в эфире телеканала "112".

"По оперативной информации, в Донецке находится генерал-полковник Александр Ленцов, его штатная должность – заместитель командующего сухопутных войск ВС РФ", - отметил он.

"Как известно, он дважды исполнял обязанности руководителя российской составляющей в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня на Донбассе", - добавил Селезнев.

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Следовательно, отметил представитель Генштаба, российский генерал хорошо разбирается в ситуации в зоне АТО, имеет сведения о местах дислокации сил АТО. "Именно с его присутствием мы связываем обострение ситуации на востоке нашей страны", - заявил Селезнев.

Как сообщал УНИАН, по данным Минобороны, сегодня ночью террористические группировки численностью до батальонной тактической группы при поддержке 10 танков, 10 БМП и другой техники осуществили наступление на опорный пункт 72-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Старогнатовка. После этого командование ВСУ приняло решение вывести украинскую артиллерию на определенные рубежи, и противник был остановлен и отброшен на 2-3 км. В ходе боя семеро украинских военнослужащих получили ранения.

Президент Украины Петр Порошенко в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения провел совещание с участием секретаря СНБО Александра Турчинова, начальника Генштаба Виктора Муженко и министра обороны Степана Полторака.

По поручению президента к месту боевого столкновения прибыло руководство АТО.

Порошенко поручил проинформировать о нарушениях режима прекращения огня со стороны боевиков СЦКК и ОБСЕ, а также приобщить миссию ОБСЕ к наблюдению для предотвращения обстрелов в будущем.