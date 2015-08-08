Украина проинформировала ОБСЕ об обстреле боевиками Новотошковского из переносных "Градов" (фото)

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

В частности, подчеркивается, что боевики продолжают использовать запрещенное Минскими договоренностями вооружение калибром более 100 мм.

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"Так, 4 августа с 14.10 до 14.55 террористы обстреляли район н.п. Новотошковское из переносной реактивной пусковой установки "Град – П" (Партизан) со стороны н.п. Кировское и со 120 мм миномета со стороны н.п. Донецкое", - говорится в сообщении.

Наблюдателями СЦКК зафиксировано до 3 выстрелов "Град – П" калибра 122 мм и 6 минометных выстрелов. В результате обстрелов поврежден высоковольтный кабель электрической сети. Зафиксировано 2 воронки от выстрелов "Град – П". Пострадавших среди населения не было. Снарядов, которые не взорвались, не выявлено, отметили в пресс-центре.