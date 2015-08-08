Террористы выпустили полсотни мин по бойцам АТО на блокпосту "Марьинка"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

"С направления н.п. Александровка, неподконтрольной территории, из минометов, АГС и стрелкового оружия террористы вели огонь по блокпосту "Марьинка", на котором несут службу пограничники и военнослужащие ВСУ. По позициям украинских военных было выпущено около 50 мин и 150 выстрелов из АГС", - говорится в сообщении.

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Кроме того, боевики обстреливали из минометов блокпост "Майорское".

Среди украинских военных пострадавших нет, сообщили в ГПСУ.

Как сообщал УНИАН, за сутки в зоне АТО погиб 1 украинский военный, еще 9 получили ранения.

Напомним, в минувшие сутки боевики 101 раз обстреляли позиции сил АТО, ведя огонь из стрелкового оружия, минометов, танков и артиллерии.

12 раз преступники применяли артиллерию, 38 – минометы, 62 – гранатометы и стрелковое оружие, 5 раз били из танков.