Ночью через украинские позиции в Ленинском попытались прорваться диверсанты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Он отметил: «в Частности, ночью через украинские позиции в Ленинском попыталась прорваться вражеская ДРГ, которая переправилась через канал Северский Донец – Донбасс. Нападение отбито». По его словам, примерно в это же время, около часа ночи, враг провел три минометных обстрела украинских позиций возле Новгородского. Более мелкие провокации боевиков происходили по всему периметру оккупированной Горловки.

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Лысенко сообщил, что на Донецком направлении «противник продолжает планомерные артиллерийские и минометные обстрелы украинских позиций на первой и второй линиях обороны возле Светлодарска». «В частности, более полутора часов шел обстрел из 152-мм пушек украинских укреплений за с. Рассадки. Следы от вражеских снарядов зафиксировано даже в тылу – на расстоянии 12 км от фронта», - добавил он.

По его словам, очень неспокойной остается обстановка и на запад от Светлодарского водохранилища – в пригородах Горловки.

Лысенко сообщил, что также южнее, возле Верхнеторецкого (это на полпути из Дзержинска в Ясиноватую), вечером украинские военные отбили атаку 2 вражеских ДРГ. После отступления боевиков по украинским позициям отработал вражеский миномет.

«На западных окраинах Донецка обстановка остается неизменной – бои продолжаются круглосуточно. Зафиксировано 5 эпизодов обстрелов жилых кварталов: пострадали Авдеевка и Опытное», - добавил Лысенко.

По его словам, на Мариупольском направлении вчера было затишье. При этом отметил, что вчера после полуночи и рано утром боевики несколько раз открывали огонь по нашим позициям в Чермалике из стрелкового оружия, в частности около часа работали вражеские снайперы.

Лысенко сообщил, что на Луганском направлении вновь активизировались боевые действия вблизи Бахмутской трассы. «В течение дня боевики провели 3 обстрела наших позиций из 120-мм минометов у Новотошковского и Орехова. Кратковременные, эпизодические провокации противника зафиксированы по всей линии соприкосновения на Луганщине, в частности в Станице Луганской, Счастье, Золотом и на рубежах обороны на восток от Попасной и Троицкого», - сказал он.