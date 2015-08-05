Военные отбили две атаки ДРГ боевиков под Донецком

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

В то же время, в районах вблизи Донецка и наблюдается наибольшая боевая активность врага. Так дважды, в 20.30 и 21.15 диверсионно-разведывательные группы противника, в районе поселка Верхнеторецкое пытались прорвать оборону сил АТО.

Читайте такжеБоевики за день почти 20 раз использовали запрещенное вооружение

В ходе боевых столкновений, которые продолжались почти полчаса, наемники отступили. Также этой ночью в 20.40, 21.25 и 23.35 оккупанты били из танков по нашему опорном пункта в Опитном. Кроме того, около 21 часа под огонь 120-миллиметровых минометов попало Водяное.

А около 21 часа оккупанты, применив артиллерию калибров 122 и 152 миллиметра вели огонь со стороны Донецка по мирных кварталах Авдеевки.

В минувшие сутки была и определенная активизация воздушной разведки противника на Луганщине. Здесь только с 19 часов и до полуночи зафиксирован пролет восьми беспилотных летательных аппаратов боевиков.

В целом, в течение 4 августа, наемники 81 раз нарушили режим тишины. 5 раз враг применял артиллерию, 25 – минометы, 56 – стрелковое оружие и гранатометы, 5 раз бандиты били из танков.