В Украине начали выпускать мобильные блокпосты для милиции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе госпредприятия, сегодня, 4 августа, заместитель начальника управления МВД в Херсонской области Илья Кива инспектировал производство.

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В настоящее время на предприятии осуществляется сборка опытного образца мобильного блокпоста БПЖ-3525.

Проектантами блокпоста стали специалисты ХГЗ "Паллада" в сотрудничестве с управлением МВД в Херсонской области.

Главный конструктор блокпоста – 82-летний Владимир Коннов, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии Украины, главный конструктор плавучих композитных доков, которые работают во многих странах мира.

В конструкции мобильного блокпоста использованы специальные технологии, применяемые в судостроении, что позволило значительно снизить материалоемкость конструкции при обеспечении прочности и надежности.