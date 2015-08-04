Миссия ОБСЕ встретила на Донбассе российских военных из Оренбурга - отчет

Об этом говорится в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 2 августа.

"Вооруженный человек, охраняющий объект, сообщил, что он и присутствующие на месте были частью 16 воздушно-десантной бригады из Оренбурга, Российской Федерации", - говорится в отчете СММ.

При этом в ОБСЕ отметили, что на российских военных отсутствовали какие либо знаки различия.

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При этом, согласно данным открытых источников, в структуре Вооруженных сил России не существует 16-й воздушно-десантной бригады. Существует лишь 16-я Отдельная бригада специального назначения ГРУ Генштаба РФ, о гибели бойцов которой на Донбассе сообщали в мае российские блогеры.

Ранее УНИАН сообщал, что наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтверждают факты ведения огня террористами из жилых кварталов оккупированного ими Донецка.