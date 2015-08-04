За сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных

Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов. "Огонь ведется из крупнокалиберной артиллерии и минометов, в основном расположенных в жилых кварталах оккупированных городов", – сказал он.

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Он отметил, что Россия снова применяет отработанную тактику "использования мирных жителей в качестве живого щита для прикрытия своих военных преступлений".

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибли четверо украинских военнослужащих, 15 получили ранения.