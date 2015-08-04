Донетчина остается эпицентром огневой активности боевиков - штаб

Об этом сообщил пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Так, 3 августа, с 18 часов вечера и до полуночи боевики продолжали обстрелы позиций украинских военных из вооружения, которое должно быть отведено от линии разграничения.

"Как и предыдущие дни, основное напряжение сохранялось вблизи Донецка. Около 19 часов наемники дважды обстреляли Авдеевку из 120-миллиметровых минометов. А с 22.10 и до полуночи вели минометный огонь по районам этого городка, где нет сил АТО. Также около 23 часов оккупанты трижды из танков били по нашим опорным пунктам в Песках", - говорится в сообщении штаба.

Также стало известно, что под огнем артиллерии калибра 152 миллиметра в 20 часов оказался поселок Водяное. В 22.30 со 122-миллиметровой артиллерии и танков наемники били по Первомайском. Кроме того, в 23.20 враг со 120-миллиметровых минометов бил по мирным зданиях в поселке Опытное.

На Артемовском направлении около полуночи под огнем вражеской артиллерии оказался поселок Санжаровка. В районе Мариуполя оккупанты били по Старогнатовке из минометов и артиллерии калибра 152 миллиметра.

Читайте такжеВ течение суток боевики 46 раз нарушили режим тишины, используя артиллерию и минометы

В целом в течение вчерашнего дня, 3 августа, незаконные вооруженные формирования 109 раз нарушили режим прекращения огня, отметили в пресс-центре АТО.

"После полуночи, 4 августа, боевики сконцентрировали огневую активность на Донетчине и били по поселках Опытное, Водяное, Авдеевка, Марьинка. А около 1 часа ночи неподалеку от поселка Ленинское, что на Артемовском направлении, произошло боевое столкновение наших войск с ДРГ противника. В результате умелых действий бойцов АТО наемники отступили", - сообщили в штабе.