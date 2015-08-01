Тука объяснил субботнее затишье на Луганщине пьянками боевиков

За минувшие сутки в Луганской области террористы из минометов обстреляли Золотое – 4. В результате чего были ранены двое военных 54-й бригады ВСУ из Волынской и Львовской областей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской областной гражданско-военной администрации.

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"В традиционно «горячей точке» – Станице Луганской за долгое время наблюдается относительное затишье. Был незначительный обстрел из минометов и автоматического оружия в результате было попадание в нежилой дом. Хозяева давно уехали. Газо-электроснабжения работает в привычном режиме", - говорится в сообщении.

«Не в первый раз, замечаю что в ночь на выходные обстрелы уменьшаются. Наверное, это связано с тем, что «воины ЛНР» напиваются в пятницу, а потом просто не в состоянии продолжать уничтожение Луганщины. По моему мнению, мы делаем им большую услугу не пропуская фуры с контрабандным алкоголем, поскольку так им не далеко и спиться», – отметил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.