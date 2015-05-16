Боевики обстреляли жилые районы Золотого

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в соцсети. В штабе отмечают, что наблюдатели украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон продолжают фиксировать обстрелы пророссийскими боевиками населенных пунктов на Донбассе.

Читайте такжеВ Луганской области из-за обстрелов боевиков ранены двое военных и мирный жительВ сообщении говорится, что в ночь на 16 мая "боевики в отдельных районах Луганской области обстреляли жилой сектор населенного пункта Золотое – 4, Попаснянского района. По данным наблюдателейбоевики сделали около 5 выстрелов из гранатомета СПГ-9 осколочными гранатами. Жертв и раненых нет", – говорится в сообщении.

По данным штаба, характер и форма воронок на месте разрывов свидетельствуют о том, что выстрелы осуществлялись по направлению из населенного пункта Молодежное.