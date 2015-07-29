Обещают деньги и отбирают документы: СБУ рассказала о механизме участия военных РФ в агрессии против Украины (видео)

Россия создала механизм координации и непосредственного участия кадровых военных в агрессии против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак во время совместного заявления председателя СБУ и руководителя Госпогранслужбы Виктора Назаренко по задержанию офицера ВС РФ.

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По его словам, 25 июля около 22.00 на КП "Березовое" пограничники задержали автомобиль КамАЗ, в кабине которого находился гражданин РФ Старков Владимир Александрович, 1978 г. р., уроженец Хабаровского края России.

"Свидетельства, предоставленные Старковым, а также изъятые у него при задержании персональный блокнот российского производства и другие документы, еще раз подтверждают наличие четко отлаженного механизма координации и непосредственного участия кадровых военнослужащих Вооруженных сил РФ в агрессии России против нашего государства", - заявил он.

Грицак объяснил, что сам механизм заключается в следующем: военнослужащим ВС РФ предлагают проходить дальнейшую военную службу в незаконных вооруженных формированиях так называемых "ДНР" и "ЛНР", обещая при этом тройное денежное довольствие.

"У тех, кто согласился, отбирают все документы, которые могут идентифицировать их как граждан РФ и действующих военнослужащих ВС России, - паспорт, военный билет и личный жетон", - сказал глава СБУ.

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Как сообщал УНИАН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины, около 22.00 25 июля сотрудники Госпогранслужбы на контрольном посту «Березовое» (Донецкая область) задержали «КамАЗ» с боеприпасами. В транспортном средстве, которое заехало с оккупированной территории, были два человека в военной форме.

После задержания грузовика пограничники предварительно выяснили, что один из мужчин - кадровый военнослужащий вооруженных сил РФ в звании «майор», а другой входит в состав незаконных вооруженных формирований.